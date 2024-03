Έβδομη σερί νίκη για Αλκαράθ (vids)

O Νο.2 τενίστας στον κόσμο δεν... λυπήθηκε τον συμπατριώτη του Ρομπέρτο Καρμπαγές Μπαένα, τον οποίο διέλυσε με 6-2, 6-1 για να πάρει την πρόκριση στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Εκεί θα περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα Γκαέλ Μονφίς και τον Τζόρνταν Τόμπσον.

Ο πρωταθλητής του Indian Wells φαίνεται να έχει βρει για τα καλά τον ρυθμό του και, χωρίς αμφιβολία, είναι το φαβορί για τον τίτλο στο Μαϊάμι, από όπου είχε φύγει με το τρόπαιο το 2022.

Καλά ξεκίνησε και ο Σάσα Ζβέρεφ, που άφησε εκτός με 6-2, 6-4, τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ και περιμένει στους «32» Νταν Έβανς ή Κρις Γιούμπανκξ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ρεκόρ του Καναδού κόντρα στο Top 5 είναι πλέον 5-20.

