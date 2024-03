Μεγάλη νίκη ο Μάρεϊ, καλή αρχή για Σίνερ (vids)

Εξαιρετικός ο άλλοτε Νο.1 τενίστας στον κόσμο (Νο.62), λύγισε τον 24χρονο Αργεντινό (Νο.30) με 7-6(0), 6-3 και πέρασε για πρώτη φορά μετά το 2016 στη φάση των «32» της διοργάνωσης, όπου θα βρει τον Τσέχο Τόμας Μάχατς.

Είχε πέσει πολύ ψυχολογικά ο 36χρονος Βρετανός μετά τις αποτυχημένες του εμφανίσεις στο tour και αυτή είναι μια νίκη που μπορεί να του δώσει ώθηση στους τελευταίους μήνες της καριέρας του!

Στον τρίτο γύρο πέρασε και ο Γιάνικ Σίνερ, που άφησε εκτός τον συμπατριώτη του Αντρέα Βαβασόρι με 6-3, 6-4 στην πρεμιέρα του στη διοργάνωση και έκλεισε ραντεβού με τον Τάλον Γκρίκσπορ.

Εκτός έμειναν ο Τέιλορ Φριτζ (έχασε 6-3, 6-4 από τον Τιάγκο Βιλτ), ο Τόμι Πολ, που εγκατέλειψε τραυματίας το ματς με τον Μάρτιν Νταμ, αλλά και ο Φράνσις Τιάφοου (7-5, 7-6 ο Κρις Ο' Κόνελ).

