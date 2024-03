Σάκκαρη: «Είμαι περήφανη που δεν τα παράτησα» (vids)

«Προφανώς και ήταν!», ήταν η απάντηση της 28χρονης τενίστριας όταν ρωτήθηκε αν ήταν ένα από τα πιο απολαυστικά ματς της και συνέχισε: «Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να δείξω ασέβεια προς την Κόκο, αλλά ο αγώνας θα έπρεπε να τελειώσει πριν από μια ώρα. Πήρα όμως αυτή τη νίκη, έστω και στα τρία σετ. Στο δεύτερο σετ σκεφτόμουν υπερβολικά τη γραμμή του τερματισμού και μετά τα πράγματα έγιναν επικίνδυνα. Ήταν μια εκπληκτική νίκη, απέναντι σε μια φανταστική παίκτρια που παλεύει κάθε πόντο. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι για άλλη μια φορά στον τελικό εδώ»

Παρότι έφτασε μια ανάσα από τη νίκη στο δεύτερο σετ, θα μπορούσε κάλλιστα να είχε χάσει το τρίτο έτσι όπως εξελίχτηκε το ματς. «Είμαι περήφανη που δεν τα παράτησα. Εύκολα μπορείς να χάσεις το μυαλό σου μετά από ένα τέτοιο δεύτερο σετ, είχα ματς πόιντ και μετά τα πράγματα στράβωσαν, ήμουν πίσω και με μπρέικ. Συνέχισα όμως να παλεύω και να το πιστεύω. Έχω μια υπέροχη ομάδα, γιατί συνεχώς με ενθάρρυναν και είναι εκπληκτικό που τους έχω στο πλευρό μου».

Για τον τελικό είπε: «Προφανώς είμαι ενθουσιασμένη. Δυο χρόνια μετά είμαι ξανά στον τελικό. Αυτό είναι το καλύτερο τουρνουά και είναι η καλύτερη θέση για να βρεθείς. Θα είναι σίγουρα μεγάλη πρόκληση, η Iga είναι η καλύτερη παίκτρια στον κόσμο. Θα απολαύσω τη βραδιά μου απόψε και θα αρχίσω να σκέφτομαι τον τελικό και να προετοιμάζομαι από αύριο».

