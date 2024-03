Απίστευτο: Διακοπή στο Αλκαράθ-Ζβέρεφ μετά από επιδρομή μελισσών! (vids)

Σε ένα από τα μεγαλύτερα τενιστικά στάδια του κόσμου, το Stadium 1 του Indian Wells Tennis Garden, ένα ολόκληρο σμήνος μελισσών εισέβαλλε στον αγωνιστικό χώρο και οι δυο παίκτες ήταν αδύνατο να συνεχίσουν να παίζουν.

Ιδίως ο Αλκαράθ, ο οποίος ήταν στο σερβίς και δεκάδες μέλισσες πετούσαν απειλητικά πάνω απ' το κεφάλι του.

Το παιχνίδι διακόπηκε προσωρινά και οι δυο παίκτες πήγαν στα αποδυτήρια μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα.

Μετά από 90 λεπτά διακοπής (!), οι δυο παίκτες επέστρεψαν στο court για ζέσταμα.

