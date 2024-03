Πρώτος φετινός προημιτελικός για τη Σάκκαρη! (vids)

Παρότι έμεινε πίσω με μπρέικ στο τρίτο σετ, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.9) επικράτησε της 21χρονης Γαλλίδας (Νο.61) με 6-2, 3-6, 6-3 σε 2 ώρες και 11 λεπτά και συνεχίζει την πορεία της στην Καλιφόρνια.

Η επόμενή της αντίπαλος (15/3, 03.00) είναι η φορμαρισμένη Έμα Ναβάρο (Νο.23), που απέκλεισε στον τέταρτο γύρο την Αρίνα Σαμπαλένκα νικήτρια του Australian Open και Νο.2 στον κόσμο.

Δεν έπαιξε το καλύτερό της τένις η Μαρία, όμως ανέβασε την απόδοσή της όταν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και με μια φοβερή αντεπίθεση στο φινάλε, κέρδισε τα τέσσερα τελευταία γκέιμ του αγώνα και έκλεισε θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης (WTA 1000).

Αυτό, πάντως, που θα πρέπει να την προβληματίσει είναι το χαμηλό ποσοστό στο πρώτο σερβίς (48%), αλλά και τα 34 αβίαστα λάθη (τα περισσότερα στο τρίτο σετ), τα οποία λίγο έλειψαν να της στοιχίσουν την πρόκριση.

Στο τέλος, βέβαια, η ουσία είναι που μετράει και πέρα από το γεγονός ότι η Μαρία είναι στην τελική οκτάδα, μπορεί να χαμογελάει για τη νοοτροπία νικήτριας που έδειξε όταν τα πράγματα είχαν γίνει πολύ σκούρα!

Αν και δεν είχε πρώτο σερβίς στο πρώτο σετ, η Σάκκαρη ήταν εξαιρετική πίσω από το δεύτερο και πετυχαίνοντας και δύο μπρέικ σε βάρος της νεαρής αντιπάλου της έβαλε τις βάσεις για τη νίκη της. Χρειάστηκε, πάντως, να σώσει τρία μπρέικ πόιντ της Παρί στο 3-2, μετά το πρώτο της μπρέικ και πριν το δεύτερο (5-2).

Στο δεύτερο σετ, ωστόσο, η Παρί πατούσε πιο γερά στα πόδια της, σέρβιρε καλύτερα και μπόρεσε να βάλει και το slice στο παιχνίδι της. Η Μαρία, από την άλλη, ακόμα... έψαχνε το πρώτο σερβίς της, ενώ το ένα λάθος διαδεχόταν το άλλο (έκανε συνολικά 14 στο σετ).

Συνέπεια ήταν να χάσει δέκα σερί πόντους μετά το 40-40 του 2-2, να μείνει πίσω στο σκορ με 2-5 και να δει τελικά την Παρί να σερβίρει με ψυχραιμία στο 3-5 για να φέρει το ματς στα ίσα.

Νευρική και στο τρίτο σετ η Μαρία, έκανε σωρεία λαθών στο ξεκίνημα και δέχτηκε το μπρέικ στο 2-2. Από εκείνο το σημείο, όμως, σα να γύρισε τον διακόπτη! Μείωσε τα λάθη, βρήκε τα χτυπήματά της και σέρβιρε καλύτερα, με αποτέλεσμα να πετύχει δύο σερί μπρέικ και να μετατρέψει το 2-3 σε 6-3, αν και η Γαλλίδα είχε μπρέικ πόιντ στο τελευταίο γκέιμ του αγώνα.

Με την 22χρονη Ναβάρο έχει παίξει άλλες δύο φορές στο tour και έχουν από μία νίκη. Συναντήθηκαν, μάλιστα, και πριν από λίγες μέρες στο Ντουμπάι, όπου η Μαρία είχε επικρατήσει σε δύο σετ.

Θυμίζουμε ότι η Μαρία ήταν φιναλίστ στο Indian Wells το 2022 και ημιφιναλίστ το 2023. Της πάει η Καλιφόρνια!

Στα προημιτελικά πέρασε και η Κόκο Γκοφ, ανήμερα των γενεθλίων της. Η 20χρονη πλέον Αμερικανίδα νίκησε με 6-0, 6-2 την Ελίζ Μέρτενς και θα παίξει με Γουάν ή Κασάτκινα.

