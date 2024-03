Η κίνηση του Νάρντι που έκανε έξαλλο τον Τζόκοβιτς (vid)

Ο 20χρονος Ιταλός φάνηκε να σταματάει προς στιγμήν τον πόντο στο τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ, νομίζοντας ότι η μπάλα είναι άουτ, αλλά όταν δεν υπήρξε κάποια υπόδειξη επόπτη συνέχισε τον αγώνα.

Η κίνησή του αυτή μπέρδεψε τον Νόλε, που νόμιζε ότι όντως ήταν έξω η μπάλα και ουσιαστικά εγκατέλειψε την προσπάθεια, με αποτέλεσμα ο πόντος και το γκέιμ να πάνε στον Νάρντι (σημείωσε, μάλιστα, μπρέικ).

Ο 36χρονος Σέρβος διαμαρτυρήθηκε έντονα στη συνέχεια στον διαιτητή, υποστηρίζοντας ότι ήταν hindrance και έπρεπε να πάρει τον πόντο, ωστόσο ο umpire είπε ότι ο νεαρός τενίστας δεν έκανε κάτι το επιλήψιμο.

Ενός κακού μύρια έπονται και τελικά ο Τζόκοβιτς, παρότι κατάφερε να πάρει το σετ και να ισοφαρίσει σε 1-1, ηττήθηκε από τον No.123 τενίστα στον κόσμο.

Δείτε τη φάση στο βίντεο...

"He literally stopped" 🤯



A moment of contention during Novak Djokovic vs Luca Nardi...#TennisParadise pic.twitter.com/AlVndqqBZM