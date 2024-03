Πέταξε έξω τον Τζόκοβιτς ο 20χρονος Νάρντι! (vids)

Ο νεαρός Ιταλός (Νο.123) επικράτησε του κορυφαίου τενίστα στον κόσμο με 6-4, 3-6, 6-3 σε 2 ώρες και 20 λεπτά και πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τέταρτο γύρο Masters!

Είναι χαρακτηριστικό ότι μπήκε στο κυρίως ταμπλό ως lucky loser χάρη στην απόσυρση του Τομάς Ετσεβέρι, πέρασε με μπάι στον δεύτερο γύρο και εκεί πέτυχε μόλις την πρώτη νίκη του σε βάρος παίκτη του Top 50 (απέκλεισε τον Ζιζέν Ζανγκ)! Aυτή ήταν και η πρώτη νίκη του σε κυρίως ταμπλό ATP διοργάνωσης για τη φετινή σεζόν.

Είναι η πρώτη φορά που ο Τζόκοβιτς χάνει σε Masters ή Grand Slam από έναν παίκτη τόσο χαμηλά στην κατάταξη και η πρώτη φορά στην καριέρα του που χάνει από lucky loser! Είχε να ηττηθεί δύο χρόνια από τενίστα εκτός Top 100 (Nτουμπάι, Γίρι Βέσελι).

Ο 36χρονος Σέρβος επέστρεψε μετά από πέντε χρόνια στο Indian Wells και κυνηγούσε τον έκτο τίτλο του στη διοργάνωση. Μέχρι σήμερα, μάλιστα, έτρεχε σερί 11-0 σε Masters, έχοντας κατακτήσει τους τίτλους σε Σινσινάτι και Παρίσι.

Δεν ήταν, ωστόσο, η καλύτερή του εμφάνιση απόψε και έπεσε και σε έναν αντίπαλο που δεν τον φοβήθηκε σε καμία περίπτωση, ακόμα και όταν πήρε τις (βαριές) μπάλες να σερβίρει για τη νίκη!

Ο Νάρντι θα παίξει στη συνέχεια με τον Τόμι Πολ, που λύγισε με 6-4, 6-4 τον Ούγκο Ουμπερ, ενώ ο Νόλε θα στρέψει αναγκαστικά το βλέμμα του στο Masters του Μαϊάμι (20/3).

Θυμίζουμε ότι ο Τζόκοβιτς γνώρισε οδυνηρή ήττα φέτος και από έναν άλλο Ιταλό, τον Γιάνικ Σίνερ, στα ημιτελικά του Australian Open...

Στον ύψος του, από την άλλη, στάθηκε ο ανεβασμένος Χόλγκερ Ρούνε (Νο.7), που άφησε εκτός με 6-2, 7-6(5) τον Λορέντζο Μουζέτι και έχει τώρα μεγάλο ραντεβού με τον Τέιλορ Φριτζ. Ο 26χρονος Αμερικανός, Νο.12 στον κόσμο, νίκησε εύκολα με 6-2, 6-2 τον Σεμπαστιάν Μπάες.

Συνεπής ήταν και ο Κάσπερ Ρουντ (Νο.9), που επικράτησε με 6-2, 6-4 του Αρτούρ Φις και πέφτει πάνω στον Γκαέλ Μονφίς. Ο αειθαλής Γάλλος έκανε μεγάλη ανατροπή κόντρα στον Καμ Νόρι και πήρε τη νίκη με 6-7(5), 7-6(5), 6-3 σε 3 ώρες και 12 λεπτά!

Ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (No.13), τέλος, απέκλεισε με 6-3, 6-3 τον Αντριάν Μαναρινό και πέρασε για τέταρτη φορά στη φάση των «16» της διοργάνωσης, όπου θα περιμένει τον νικητή του αγώνα Μεντβέντεφ-Κόρντα.

