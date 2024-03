Σάκκαρη: «Ένιωσα πως ήταν ώρα για μια αλλαγή» (vid)

«Είναι πολύ έμπειρος, γνωρίζει πώς αισθάνονται οι παίκτες εκεί έξω», είπε για τον Αμερικανό κόουτς η 28χρονη τενίστρια, στη συνέντευξη τύπου μετά το ματς του δεύτερου γύρου με την Ντιάνα Σνάιντερ. «Είναι η πρώτη εβδομάδα που δουλεύουμε μαζί, οπότε ακόμα μαθαίνουμε ο ένας τον άλλον. Προφανώς δεν μπορεί να έρθει και να τα αλλάξει όλα με τη μια. Κάθεται και παρατηρεί για να δει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να πει κάτι. Απολαμβάνω τον χρόνο μαζί του τώρα. Είναι πολύ χαλαρός και αυτό είναι που χρειάζομαι τώρα, κάποιον που να μην με αγχώνει επιπλέον, γιατί εγώ είμαι πολύ σκληρή με τον εαυτό μου. Δεν είμαι 20 ετών πλέον, είμαι αρκετά ώριμη για να τον ακούσω και να αποδεχτώ αυτό που λέει, να προσπαθήσω να γίνω καλύτερη. Νιώθω πως θα έρθουν ωραία πράγματα».

Όσο για το «διαζύγιο» με τον Τομ Χιλ; «Απλά ένιωσα πως ήταν ώρα για μια αλλαγή. Οι στόχοι μου δεν έχουν αλλάξει, πιστεύω ακόμα πως μπορώ να είμαι μια από τις καλύτερες παίκτριες του κόσμου και ο στόχος μου γι' αυτή τη χρονιά είναι να επιστρέψω στο Top 5. Ανεξάρτητα με τον προπονητή που έχω, ο στόχος μου, η επιθυμία και το πάθος μου για να βελτιωθώ και να γίνω καλύτερη παραμένουν ίδια. Απλά ένιωσα πως ήταν η ώρα για μια αλλαγή και ήθελα να έχω κοντά μου κάποιον έμπειρο, που είναι στο tour πολλά χρόνια και που μπορεί να με βοηθήσει».

Τα πράγματα δεν έχουν πάει πολύ καλά για τη Μαρία μετά το United Cup, αλλά η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ελπίζει ότι θα γυρίσει την κατάσταση. «Θέλω να βρω πάλι τον ρυθμό μου, να βρίσκω τρόπους να κερδίζω αγώνες, όπως έκανα σήμερα. Κατά κάποιο τρόπο είμαι χαρούμενη που έπαιξα τρία σετ, γιατί μετά το United Cup τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά για μένα. Θέλω να επαναφέρω το παιχνίδι μου σε μια τάξη, αυτός είναι ο στόχος μου για τώρα».

Για το ματς με την Καρολίν Γκαρσιά, τέλος, είπε: «Έχουμε αναμετρηθεί πολλές φορές. Πάντα είναι σκληρή, είναι πολύ επιθετική, πιθανότατα η πιο επιθετική παίκτρια στο tour. Θα προσπαθήσω να κάνω αυτό που έκανα και στα τρία τελευταία παιχνίδια μας, γιατί είχε δουλέψει».

Η Μαρία μίλησε για τον Γουίτ και στο Tennis Channel: «Θα είμαι ειλικρινής, είναι ο πρώτος που μου ήρθε στο μυαλό. Τον ήξερα από πριν, αλλά τώρα τον γνωρίζω καλύτερα. Είναι εκπληκτικός άνθρωπος, απολαμβάνω τον χρόνο μαζί του. Προφανώς είναι δοκιμαστική περίοδος και μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα και να συνεχίσουμε. Είναι πολύ έμπειρος, πολύ καλός σε αυτό που κάνει. Έχει πλάκα, μου αρέσει να περνάω χρόνο μαζί του, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Είμαστε μαζί πέντε-έξι μέρες, αλλά μπορώ να καταλάβω αν κάποιος είναι καλός ή όχι».

Για την επικοινωνία μαζί του ανέφερε: «Τώρα αρχίζουμε να γνωριζόμαστε. Νιώθω ότι υπάρχει χημεία μεταξύ μας και με την ομάδα,, τα πάμε καλά. Είναι τόσο χαλαρός, είναι εύκολο να συνεργαστείς μαζί του. Αυτό χρειάζομαι τώρα, διότι πιέζω πολύ τον εαυτό μου, είμαι σκληρή. Είναι, λοιπόν, καλό να έχω κάποιον που να με κάνει να νιώθω πιο χαλαρά».

Η Μαρία θα αναμετρηθεί με την Γκαρσιά στις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης (12/3) και ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports 6.

First win with her new coach and a fun experience as an undercover cashier!@MariaSakkari is loving her time at #TennisParadise as usual. pic.twitter.com/Pkrvarr45L