Τσιτσιπάς: «Δεν ήμουν έτοιμος να κάνω τάκλιν στον Τζόκοβιτς!» (vids)

Σε συνέντευξή του στο Tennis Channel, πάντως, απέφυγε να απαντήσει ποιος από τους δύο τους είναι καλύτερος ποδοσφαιριστής: «Δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω πάνω σε αυτό ακόμα», είπε χαμογελώντας. «Νομίζω ότι πρέπει να παίξουμε μερικά ματς ακόμα με τον Νόβακ. Ήταν πολύ χαλαρός και δεν ήμουν έτοιμος να του κάνω τάκλιν ακόμα. Δεν θα το εκτιμούσε αν το έκανα, είμαι σίγουρος! Ήταν μια δυναμική αναμέτρηση, ήταν πολύ διασκεδαστική. Είναι σπάνιο να παίζεις κάτι άλλο με τους συναθλητές σου, το απόλαυσα και ελπίζω να το κάνω και στο μέλλον».

Ρωτήθηκε και για την προπόνησή του με τον άλλοτε «εχθρό» του, τον Ντανίλ Μεντβέντεφ: «Ό,τι έγινε, έγινε πολλά χρόνια πριν. Ο κόσμος περιμένει κάποια διαμάχη και μίσος μεταξύ μας, αλλά όλο αυτό είναι παρελθόν και δεν είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαι αυτές τις μέρες».

Στην ίδια συνέντευξη ανέφερε ότι θα ήθελε να γίνει καλύτερος στο γκολφ!

Δείτε όσα είπε στο Tennis Channel o κορυφαίος Έλληνας τενίστας, καθώς και στιγμιότυπα από το «ματς» με την ομάδα του Νόλε, που δεν έχασε την ευκαιρία να... κάνει τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

🇬🇷 @StefTsitsipas joined us to chat about practicing with Medvedev, working on his golf game and playing soccer with Djokovic!#TennisParadise pic.twitter.com/6U8asE525l