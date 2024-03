Το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης και ο κορυφαίος Έλληνας όλων των εποχών συναντήθηκαν στο σούπερ μάρκετ και παρά το γεγονός πως δεν υπήρχαν... επίσημες κάμερες, ήταν εκεί μία φαν που τους έβγαλε μια σειρά από φωτογραφίες.

Σ' αυτές ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήγε βόλτα τον Στέφανο Τσιτσιπά, με τις λήψεις να γίνονται, φυσικά, viral.

Δείτε τις παρακάτω:

Why does my grocery story only sell food and not stef ☹️ pic.twitter.com/mA1qcDranK