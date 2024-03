Indian Wells: Απέσυρε τη συμμετοχή του ο Ναδάλ

Ο θρυλικός Ισπανός επρόκειτο να κάνει απόψε την πρεμιέρα του στη διοργάνωση, όμως απέσυρε την τελευταία στιγμή τη συμμετοχή του και θα στρέψει το βλέμμα του στην αγαπημένη του χωμάτινη σεζόν.

«Με μεγάλη λύπη πρέπει να αποσυρθώ από αυτό το καταπληκτικό τουρνουά στο Indian Wells», έγραψε στα social media ο κάτοχος 22 major τίτλων. «Όλοι ξέρουν πόσο μου αρέσει αυτό το μέρος και πόσο μου αρέσει να παίζω εδώ. Αυτός είναι επίσης ένας από τους λόγους που ήρθα πολύ νωρίς στην έρημο για να προπονηθώ και να προσπαθήσω να ετοιμαστώ. Δούλεψα σκληρά και προπονήθηκα και όλοι ξέρετε ότι έκανα ένα τεστ αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν θεωρώ ότι είμαι έτοιμος να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση. Δεν είναι εύκολη απόφαση, είναι σκληρή στην πραγματικότητα, αλλά δεν μπορώ να πω ψέματα στον εαυτό μου και στους χιλιάδες θαυμαστές. Θα μου λείψετε όλοι και είμαι σίγουρος ότι το τουρνουά θα έχει μεγάλη επιτυχία».

Θυμίζουμε ότι ο Ράφα επέστρεψε στο tour μετά από απουσία ενός χρόνου και ξεκίνησε τη σεζόν από το Μπρίσμπεν, αλλά αντιμετώπισε (νέο) πρόβλημα τραυματισμού στο ισχίο και δεν αγωνίστηκε στη συνέχεια στο Australian Open.

Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα έκανε το comeback του στην Ντόχα, ωστόσο η επιστροφή του πήρε παράταση και όλα έδειχναν ότι θα έπαιζε στο Indian Wells.

Ο Ναδάλ έχει ανακοινώσει ότι το 2024 ενδέχεται να είναι η τελευταία σεζόν της καριέρας του...

Τη θέση του Ράφα στο κυρίως ταμπλό του Ιndian Wells παίρνει ο Ινδός Σούμιτ Νάγκαλ, που θα αναμετρηθεί στον πρώτο γύρο με τον Καναδό Μίλος Ράονιτς.

