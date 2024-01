Άλλαξε χρονιά στο court o Τζόκοβιτς! (vid)

Ο αγώνας του μεικτού διπλού στο tie της Σερβίας με την Κίνα, στον οποίο συμμετείχε και ο Τζόκοβιτς, καθυστέρησε να ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα οι Σέρβοι να μείνουν στο court για την αλλαγή του χρόνου και να μετράνε αντίστροφα μαζί με τους αρκετούς φιλάθλους που έμειναν ως αργά στη RAC Arena για τους αγώνες.

Ο «Νόλε» παίρνοντας το μικρόφωνο πρότεινε στους φιλάθλους να γιορτάσουν όλοι μαζί την αλλαγή του χρόνου, με το πλήθος να χειροκροτεί και τον Σέρβο να ξεκινάει την αντίστροφη μέτρηση για την υποδοχή του 2024.

Δείτε το σχετικό video:

HAPPY NEW YEAR from Perth 🎆



❤️ @DjokerNole and Team Serbia 🇷🇸#UnitedCup pic.twitter.com/saeqIpBV1I