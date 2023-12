Συνεχίζει το τρομερό σερί του στην Αυστραλία ο Τζόκοβιτς (vids)

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο υπέταξε εύκολα με 6-3, 6-2 τον Ζιζέν Ζανγκ και «έγραψε» το 1-0 της Σερβίας σε βάρος της Κίνας. Ακολουθεί ο αγώνας της Όλγκα Ντανίλοβιτς με την Τσινγουέν Ζενγκ και τη σειρά θα κλείσει το μεικτό διπλό.

Εκτός των άλλων, ο Νόλε επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στην Αυστραλία όπου μετράει 42 διαδοχικές νίκες από το 2019!

Ο κάτοχος 24 Grand Slam τίτλων «ζεσταίνεται» στο Περθ εν όψει Australian Open και θα προσπαθήσει να φύγει από τη Μελβούρνη με το τρόπαιο για 11η φορά!

Σε ό,τι αφορά τις άλλες σημερινές αναμετρήσεις του United Cup, οι ΗΠΑ έκαναν την ανατροπή και λύγισαν τη Μεγάλη Βρετανία με 2-1, παρά τη σπουδαία νίκη της Κέιτι Μπόουλτερ επί της Τζέσικα Πεγκούλα. Ο Τέιλορ Φριτζ έκανε το 1-1 επικρατώντας του Νόρι, ενώ Φριτζ/Πεγκούλα ξεπέρασαν το εμπόδιο των Μπόουλτερ/Σκάπσκι.

Στο γκρουπ της Ελλάδας, τέλος, ο Καναδάς νίκησε με 2-1 τη Χιλή, με οδηγό τη Λέιλα Φερνάντες.

Η Team Greece θα μονομαχήσει με τη Χιλή την προσεχή Τρίτη (2/1) και την επόμενη μέρα (3/1) θα παίξει με τον Καναδά.

New year, same Nole 😉@DjokerNole defeats Zhang 6-3 6-2 in a dominant display in Perth#UnitedCup pic.twitter.com/TWK8KuJK8B