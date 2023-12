Με ήττα στο διπλό επέστρεψε ο Ναδάλ (vids)

Ο κάτοχος 22 Grand Slam τίτλων έκανε το πολυαναμενόμενο comeback του στο διπλό του Μπρίσμπεν και μπορεί να ξεκίνησε με ήττα τη νέα σεζόν, αλλά αυτό, για την ώρα, δεν ενδιαφέρει κανέναν!

Σημασία έχει ότι ο Ράφα είναι και πάλι στα γήπεδα, είναι και πάλι υγιής...

Στον πρώτο του αγώνα, λοιπόν, για τη φετινή σεζόν, ο Ναδάλ ένωσε τις δυνάμεις του με τον Μαρκ Λόπεθ, που βγήκε από τη... σύνταξη για να βοηθήσει τον φίλο του, και οι δυο τους ηττήθηκαν στον πρώτο γύρο του Brisbane International από τους Αυστραλούς Πάρσελ/Τόμπσον με 6-4, 6-4.

Τώρα θα κάνει Πρωτοχρονιά με την οικογένειά του και την Τρίτη (2/1) θα παίξει στο μονό με τον Ντόμινικ Τιμ.

The Aussies prevail 🇦🇺



In Nadal's first match since January 2023, Purcell & Thompson defeat Rafa & Marc Lopez 6-4 6-4!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/lZmUF0pBE6