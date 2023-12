Πέτρος Τσιτσιπάς: «Σχεδόν στο 100% ο Στέφανος, περιμένω να παίξει σε όλα τα ματς» (vids)

«Ο Στέφανος είναι ο τύπος του παίκτη που δεν χρειάζεται να προπονηθεί πολύ», είπε σε τηλεοπτική συνέντευξη ο 23χρονος τενίστας, που θα ενισχύσει την Team Greece στο United Cup. «Όπως όλοι ξέρουμε αντιμετωπίζει έναν μικρό τραυματισμό (στη μέση). Τώρα είναι σχεδόν στο 100%. Περιμένω την εβδομάδα που έρχεται να τον δω να παίζει σε όλα τα ματς και να αγωνίζεται για την ομάδα μας. Είναι θέμα χρόνου να τον δούμε στο γήπεδο και είμαι 100% σίγουρος ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα παίζει ολοένα και καλύτερα».

Εκτός των άλλων, ο Πέτρος αποκάλυψε και ότι ο γυμναστής Χρήστος Φιωτάκης θα είναι πλέον μέλος της ομάδας του Στέφανου.

Η Ελλάδα κάνει πρεμιέρα στο United Cup την Τρίτη (2/1) και οι αναμετρήσεις με τη Χιλή ξεκινούν στη 01.30.

Petros: "Stef is almost 100%. I expect him to play all the matches this coming week" pic.twitter.com/mTV5XNBfC1