Τσιτσιπάς: «Θα ήθελα να δω τους Έλληνες της Αυστραλίας να στηρίζουν την Πάουλα»

«Έχω ξεπεράσει τον τραυματισμό, τα πράγματα φαίνονται καλά για εμένα», είπε ο 25χρονος τενίστας, που ξεκινάει τις υποχρεώσεις του για τη νέα σεζόν από το United Cup. «Πριν μερικές εβδομάδες δεν ήμουν σίγουρος αν θα είμαι έτοιμος, όμως τώρα πιστεύω ότι είμαι στη σωστή κατεύθυνση. Αυτό το κομμάτι της σεζόν σημαίνει πολλά για εμένα και θέλω να είμαι όσο το δυνατόν πιο υγιής. Υπήρξαν κάποια σκαμπανεβάσματα και αυτό είναι φυσιολογικό για κάθε αθλητή, αλλά είναι σημαντικό να έχεις θετική σκέψη. Έκανα τα σωστά πράγματα για να βρεθώ σε φόρμα και είναι αφοσιωμένος καθημερινά».

Ο Στεφ μίλησε, φυσικά, και για τη σχέση του με την Πάουλα Μπαδόσα. «Ήταν σημαντικό κομμάτι της χρονιάς μου και μου έφερε πολλή χαρά και αυτοπεποίθηση στην καθημερινή ζωή μου. Είναι σημαντικό στήριγμα, έχω χτίσει εξαιρετική σχέση μαζί της. Είναι ο Νο.1 φαν μου κι εγώ είμαι ο Νο.1 δικός της, σπρώχνουμε ο ένας τον άλλο. Θα ήθελα να δω τους Έλληνες να την υποστηρίζουν. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ισπανική κοινότητα στην Αυστραλία, οπότε αν δείτε την Πάουλα, φροντίστε να την στηρίξετε, και δείξτε της την αγάπη που δείχνετε σε εμένα».

EXCLUSIVE – Stefanos Tsitsipas’ only one-on-one interview ahead of the Summer of Tennis

Thanks @spiro2GB for this nice interview https://t.co/7jfKik1ZHW