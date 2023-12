Με Σάκκαρη και η δεύτερη σεζόν του Break Point (vid)

Η δεύτερη σεζόν του Break Point θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιανουαρίου και στο τρέιλερ εμφανίζεται η Μαρία να λέει «είμαι 28 ετών, πρέπει να κερδίσω ένα τουρνουά». Τελικά, τα κατάφερε στη Γουαδαλαχάρα!

Το ντοκιμαντέρ στρέφει τις κάμερες, μεταξύ άλλων, και στους Αρίνα Σαμπαλένκα, Τζέσικα Πεγκούλα, Τέιλορ Φριτζ, Φράνσις Τιάφοου και Σάσα Ζβέρεφ, με πολύ κόσμο να αναρωτιέται τι θέση έχει εκεί ο Γερμανός, που έχει κατηγορηθεί από δύο πρώην συντρόφους του για κακοποίηση.

