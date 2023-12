Προπονήθηκε στο Μπρίσμπεν ο Ναδάλ (vids)

Ταλαιπωρημένος από τραυματισμό στο ισχίο, ο θρυλικός Ισπανός αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν μόνο στην Αυστραλία, όμως τώρα φαίνεται έτοιμος για το μεγάλο comeback.

Ο πρώτος του σταθμός είναι το Brisbane International (31/12-7/1), όπου ελπίζει να «ζεσταθεί» για το σπουδαίο ραντεβού στη Μελβούρνη (14-28/1).

Ο 37χρονος Ισπανός έκανε την πρώτη του προπόνηση στο Μπρίσμπεν και περιμένει να δει ποιος θα είναι ο πρώτος του αντίπαλος για τη νέα σεζόν.

Let’s get this party started.



Welcome to Brisbane, @RafaelNadal. Vamos‼️ pic.twitter.com/RCWcYI4Rf4