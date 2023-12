Τσιτσιπάς: «Ολυμπιακό μετάλλιο και Grand Slam οι στόχοι για το 2024» (vid)

«Δεν μπόρεσα να κάνω την προετοιμασία που χρειαζόμουν, μιλάω για τις εβδομάδες που ήλπιζα να έχω», είπε στην εφημερίδα "The National" ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, που έπιασε ρακέτα μόλις πριν λίγες μέρες, καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα στη μέση. «Πέρασα, όμως, ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά μου και πέρασα μερικές εβδομάδες προσπαθώντας να βρω λύση σε αυτό το πρόβλημα, νομίζω ότι απέδωσε το γεγονός ότι έκανα αποκατάσταση τόσες μέρες, ότι αφοσιώθηκα στη διαδικασία της πλήρους θεραπείας».

Το πρώτο ραντεβού για τον Τσιτσιπά είναι το United Cup (2/1), ωστόσο, το βλέμμα του είναι ήδη στραμμένο στο Australian Open (14-28/1), όπου ήταν φιναλίστ το 2023. «Σίγουρα μπορώ να πάρω αυτοπεποίθηση από αυτό», σχολίασε ο 25χρονος τενίστας. «Δεν θέλω, όμως, να σκέφτομαι πολύ αυτό που συνέβη πέρυσι στην Αυστραλία. Το πλάνο μου είναι να κάνω επανεκκίνηση και να πάω για κάτι τελείως διαφορετικό αυτή τη σεζόν, με διαφορετική ποιότητα τένις».

Οι στόχοι του, πάντως, είναι ξεκάθαροι. «Θέλω να φέρω Ολυμπιακό μετάλλιο στη χώρα μου, αυτός είναι ο στόχος μου. Στόχος μου είναι και ένας Grand Slam τίτλος. Για να τα πετύχω αυτά θα πρέπει να είμαι υγιής, διότι αυτή τη σεζόν υπήρξαν καταστάσεις που δεν μου επέτρεψαν να αποδώσω στο 100%. Aυτές εμφανίστηκαν μετά το Australian Open και προς το τέλος της σεζόν. Ελπίζω να μην είμαι τόσο περιορισμένος τη νέα σεζόν και να εξερευνήσω περισσότερο το 2024».

Ξέρει, βέβαια, ότι ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος τη νέα σεζόν. «Έχουμε υψηλή ποιότητα παικτών, που μπορούν να να σπρώξουν ο ένας τον άλλο στα όριά του. Έχει φτάσει η στιγμή που το τένις είναι στο peak του. Είμαι τυχερός που είμαι σε αυτή την εποχή, διότι είναι μια εποχή που συνεχώς εξελίσσεται και φτάνει σε νέα ύψη. Ο στόχος μου είναι να βελτιώσω τις δικές μου ικανότητες και το τένις μου για να ανταγωνιστώ αυτούς τους παίκτες, διότι είναι οι πιο δυνατοί και με την καλύτερη φυσική κατάσταση και αντοχή που έχουμε δει στο άθλημα εδώ και πολύ καιρό».

Tsitsipas: "I want to bring an Olympic medal back to my country, that is a goal of mine. I want to win a Grand Slam title, that is also a goal of mine. For sure, in order for me to do these things I need to be healthy."



