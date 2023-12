Ο Στεφ, η Πάουλα και το... διαζύγιο (vid)

«Αυτό ήταν το τεστ, είτε θα παίρναμε διαζύγιο, είτε θα πήγαινε καλύτερα αυτό», είπε η Ισπανίδα και προκάλεσε την αντίδραση του Στεφ. «Εννοείς, θα χωρίζαμε. Για μια στιγμή αναρωτήθηκα πότε έχω παντρευτεί! Μάλλον υπάρχουν υπονοούμενα εκεί».

Στη συνέχεια ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μίλησε για τη συνεργασία τους. «Ήταν υπέροχα, είναι μεγάλη ευχαρίστηση να μοιράζομαι το court με κάποια που παρακολουθώ εδώ και χρόνια. Η αγαπημένη μου παίκτρια!».

Η Μπαδόσα, από την πλευρά της, πρόσθεσε: «Με εμπνέει κάθε μέρα, με βοηθάει να γίνομαι καλύτερη ως παίκτρια και ως άνθρωπος. Είναι εκπληκτική εμπειρία να μοιράζομαι το court μαζί του για πρώτη φορά. Διασκεδάσαμε κιόλας, οπότε πήγε καλά!».

