Η εντυπωσιακή αφίσα του Roland Garros 2024 (vid+pic)

Τη δημιουργία του έργου ανέλαβε ο φωτογράφος Πολ Ρουστό και το αποτέλεσμα, όπως βλέπετε, είναι άκρως εντυπωσιακό. «Ήθελα να δείξω το τένις να εισβάλλει στο Παρίσι», εξήγησε ο 38χρονος Γάλλος, που είδε την αφίσα του να κρεμιέται στον Πύργο του Άιφελ!

Η σπουδαία διοργάνωση θα διεξαχθεί τη νέα χρονιά από τις 26 Μαΐου ως τις 9 Ιουνίου και οι Γάλλοι περιμένουν... πώς και πώς τη μεγάλη επιστροφή του «βασιλιά» Ράφα Ναδάλ.

Every year since 1980, the French Tennis Federation has commissioned a modern artist to create the official poster for the Roland-Garros tournament. This year, the FFT selected photographer Paul Rousteau to create the 45th tournament poster.

Paul Rousteau brings Roland-Garros to… pic.twitter.com/PXErXebsOu