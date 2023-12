Κόντρα χωρίς τέλος ανάμεσα σε Μπέκερ και Κύργιο

Μια... αχρείαστη διαμάχη έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νικ Κύργιου και του Μπόρις Μπέκερ.

Αφορμή στάθηκαν κάποιες δηλώσεις του Αυστραλού στο The Athletic, όπου «αμφισβήτησε» την αξία της γενιάς του Γερμανού. «Το παιχνίδι ήταν πολύ αργό τότε. Έβλεπα τον Μπόρις Μπέκερ, δεν λέω ότι δεν ήταν καλοί για εκείνη την εποχή, αλλά δεν ήταν τόσο καλοί όσο είναι τώρα. Ένα μεγάλο σερβίς για εκείνη την εποχή ήταν γύρω στα 200 χλμ. την ώρα. Σήμερα παίκτες σαν και μένα σερβίρουμε συνεχώς στα 220 χλμ. και όλα πάνε στις γωνίες. Είναι πολύ διαφορετικό το τένις σήμερα. Αν σερβίρεις λιγότερο από 220 χλμ. τώρα και επιχειρήσεις να πας για το σερβίς-βολέ, ο Τζόκοβιτς θα σε φάει ζωντανό».

Ο Μπέκερ, λοιπόν, δεν άργησε να απαντήσει μέσω social media και, μάλιστα, χρησιμοποίησε βαριές κουβέντες. «O Νικ κάνει αρκετό θόρυβο τελευταία. Γιατί μιλάει τόσο για ένα άθλημα που προφανώς απεχθάνεται; Δεν έχει κερδίσει ποτέ Grand Slam, ούτε ως παίκτης, ούτε ως προπονητής, οπότε γιατί να έχουν αξιοπιστία αυτά που λέει; Προσπαθεί να συγκρίνει διαφορετικές γενιές παικτών, Λέιβερ εναντίον Φέντερερ, Μποργκ εναντίον Ναδάλ, Σάμπρας εναντίον Τζόκοβιτς; Δεν θα αναφέρω καν τους Mάκενροου, Κόνορς, Λεντλ, Άγκασι, Κούριερ, Έντμπερκ, Βιλάντερ, Kουέρτεν, Μπρουγκέρα, Ράφτερ, Χιούιτ και πολλούς ακόμα. Μίλα καλύτερα στο OnlyFans σου, για οτιδήποτε άλλο εκτός από τένις».

Ο Νικ, φυσικά, δεν άφησε όλο αυτό ασχολίαστο: «Χαχαχα, ποιος μιλάει για αξιοπιστία, την τελευταία φορά που τσέκαρα εσύ ήσουν εκείνος που έκρυβε περιουσιακά στοιχεία! Επίσης, έχω κερδίσει τους Φέντερερ, Nαδάλ, Τζόκοβιτς, Mάρεϊ, οπότε μάλλον έχω κάποια αξιοπιστία. Αν και δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας πυραύλων για να καταλαβαίνεις πως ο Nόβακ θα σε καθάριζε όταν ήσουν στα καλύτερά σου. Και εκτιμώ την αναφορά στο OnlyFans, πάντα ήξερα ότι παρακολουθείς τις επιχειρηματικές μου συνεργασίες!».

Ακολούθησε νέα αντίδραση του Μπέκερ σε podcast του γερμανικού Eurosport. «Ζούμε σε δημοκρατία και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Πρέπει να σέβεσαι όμως το παρελθόν και να ευχαριστείς αυτούς τους επαγγελματίες παίκτες, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε το άθλημα. Ξεκινάω με την Αυστραλία. Οι Λέιβερ, Ρόουζγουολ, Νιούκομπ, Ρόουτς, μετά οι Ράφτερ και Χιούιτ. Όλοι τους ήταν Νο.1 και κέρδισαν Grand Slam τουρνουά. Μετά είχαμε τις επιτυχίες των Mάκενροου, Κόνορς, Μποργκ και Λεντλ, που έκαναν αρκετά πιο εμπορικό το τένις. Όλοι αυτοί το έκαναν γνωστό, έφεραν θεατές. Και μπορούμε να δούμε σήμερα το αποτέλεσμα. Ποτέ ξανά το τένις δεν είχε τέτοια χρηματικά έπαθλα και εμπορικότητα όπως σήμερα. Και αυτό οφείλεται στους θρύλους του αθλήματος. Εγώ έπαιξα για λίγο στη δεκαετία του 1980, όταν έπαιζαν ακόμα οι Έντμπεργκ και Βιλάντερ. Μετά ήρθαν τα '90s, με τους Άγκασι και Σάμπρας. Όλοι αυτοί το έκαναν εφικτό για τον Κύργιο να μην παίξει καθόλου τένις φέτος και ακόμα κι έτσι να μπορεί να βιοποριστεί από το τένις».

Για την ώρα, τον τελευταίο λόγο είχε ο Κύργιος, που ήταν πιο λακωνικός (και σκληρός) στο Twitter. «Συνέχισε να λες βλακείες, δεν είσαι επίκαιρος πια, χαζέ».

Νωρίτερα είχε αναφέρει τα εξής: «Είμαι ένας από τους ελάχιστους παίκτες που έχω φέρει εκατομμύρια φιλάθλους στο άθλημα και έχω βγάλει τα περισσότερα λεφτά. NETFLIX. Δεν θυμάμαι να έχω δει τον Μπόρις εκεί, ο άνθρωπος είναι γελοίος. Έχω φτιάξει την καριέρα μου εκτός court χωρίς τη βοήθεια των άλλων».

Και σε άλλη σχετική ανάρτηση σχολίασε: «Είμαι αναμφισβήτητα ένας από τους πιο δημοφιλείς παίκτες εκτός Big 3 την τελευταία δεκαετία. Έχω φέρει τόσο κόσμο στο άθλημα, έχω φτιάξει τα δικά μου πράγματα εκτός court. Προσπάθησε να μην κρύψεις άλλα περιουσιακά στοιχεία».

Τα σχόλια του Νικ για τα περιουσιακά στοιχεία αφορούν την περιπέτεια που είχε ο Μπέκερ με τη δικαιοσύνη, εξαιτίας της οποίας πέρασε κάποιους μήνες και στη φυλακή.

