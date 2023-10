Aυτός είναι πανηγυρισμός: Το τραγούδι της Ζενγκ μετά τη νίκη στον τελικό (vid)

Η 21χρονη Κινέζα, που νίκησε με 2-1 σετ την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και σήκωσε το τρόπαιο στο Zhengzhou Open (WTA 500), δέχτηκε την «πρόκληση» των διοργανωτών και τραγούδησε on court για να γιορτάσει τη νίκη της!

Η αλήθεια είναι πως... της πάει καλύτερα η ρακέτα, αλλά η ίδια φάνηκε να το διασκεδάζει και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία!

Θυμίζουμε ότι στον δρόμο προς τον τίτλο η Ζενγκ χρειάστηκε να αποκλείσει και τη Μαρία Σάκκαρη.

Θαυμάστε την!

Hitting all the right notes this week 🎶



Qinwen Zheng | #ZhengzhouOpen pic.twitter.com/3Mx0mhbgV9