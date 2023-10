Πρωταθλητής στη Σανγκάη ο Χούρκατς (vids)

Υπό το βλέμμα του Ρότζερ Φέντερερ και μετά από μια συναρπαστική μάχη 126 λεπτών, ο 26χρονος Πολωνός (Νο.17) επικράτησε του 25χρονου Ρώσου (Νο.7) με 6-3, 3-6, 7-6(8) και σήκωσε το έβδομο τρόπαιο της καριέρας του (7-1 το ρεκόρ του σε τελικούς).

Πέρα από την αξία του τίτλου, ο Χούρκατς μπήκε γερά στη μάχη για πρόκριση στο ATP Finals (12-19/11), αφού ανέβηκε στο Νο.11 του Race και απέχει μόλις 335 βαθμούς από την προνομιούχο οκτάδα. Έχει τώρα μπροστά του δύο 500άρια (Τόκιο, Βασιλεία) και ένα 1000άρι (Μπερσί), οπότε οι πιθανότητες να κλείσει το εισιτήριο για Τορίνο είναι πλέον πολύ καλές!

Ο Ρούμπλεφ, από την πλευρά του, θα εξασφάλιζε την πρόκρισή του στη διοργάνωση αν κατακτούσε σήμερα τον τίτλο, όμως θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι ο επόμενος που θα επισημοποιήσει την παρουσία του στην Ιταλία. Πέρα από αυτό, αύριο (16/10) θα επιστρέψει στο Νο.5 του κόσμου, που είναι και το career high του.

Σε ό,τι αφορά το ματς, ο τενίστας από τη Μόσχα κατάφερε να σβήσει ματς πόιντ του Χούρκατς στο 5-4 του τρίτου σετ και να πάρει μεγάλο προβάδισμα με 2-5 στο τάι μπρέικ, όμως ο Πολωνός ισοφάρισε σε 5-5, έσωσε ματς πόιντ αμέσως μετά και έκλεισε τον αγώνα στο δικό του τέταρτο ματς πόιντ.

Είναι η δεύτερη φορά που πανηγυρίζει τίτλο αυτής κατηγορίας, καθώς είχε φύγει νικητής και από το Μαϊάμι το 2021, και με την πορεία του θα κερδίσει και έξι θέσεις στο ranking (No.11).

Τρόπαιο κατέκτησε σήμερα και η Τζέσικα Πεγκούλα, που υπέταξε με 6-2, 6-3 τη Γούο Γουάν στον τελικό της Σεούλ και έφτασε τους τέσσερις τίτλους καριέρας.

Η Λέιλα Φερνάντες, τέλος, νίκησε με 3-6, 6-4, 6-4 την Κατερίνα Σινιάκοβα στον τελικό του Χονγκ Κονγκ και σήκωσε το τρίτο τρόπαιο της καριέρας της.

