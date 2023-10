Η κλήρωση του Τσιτσιπά στην Αμβέρσα

Ο 25χρονος τενίστας βρίσκεται ήδη στο Βέλγιο και ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη διοργάνωση (στην οποία επιστρέφει μετά το 2017), αλλά η πρεμιέρα του αναμένεται να γίνει την Πέμπτη (19/10).

Είναι επικεφαλής του ταμπλό και περνάει με μπάι στη φάση των «16» του τουρνουά, όπου θα βρει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Nτόμινικ Στρίκερ και τον Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ. Θυμίζουμε ότι ο Ελβετός τον είχε νικήσει στον δεύτερο γύρο του US Open, οπότε ίσως έχει ευκαιρία για ρεβάνς!

Στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει πιθανότατα έναν εκ των Γιάνικ Χάνφμαν και Ντόμινικ Τιμ, ενώ στα ημιτελικά λογικά θα συναντήσει Αρτούρ Φις ή Χουάν Πάμπλο Βαρίγιας.

Στο Νο.2 του ταμπλό είναι ο Γιαν Λέναρντ Στρουφ, που έχει μαζί του τους Αλεξάντερ Μπούμπλικ, Ρισάρ Γκασκέ και Ρομπέρτο Καρμπαγές Μπαένα.

Εννοείται ότι ο Στέφανος χρειάζεται μια καλή πορεία, ώστε ένα κάνει ένα ακόμα βήμα πρόκρισης στο ATP Finals (12-19/11).

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν τη Δευτέρα (16/10).

Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Τσιτσιπάς-Χάνφμαν

Φις-Βαρίγιας

Καρμπαγές-Μπούμπλικ

Γκασκέ-Στρουφ

Ο Στεφ θα αγωνιστεί και στο διπλό του τουρνουά με παρτενέρ τον Πέτρο και οι πρώτοι τους αντίπαλοι είναι οι Ρέγες (Mεξικό)/Βέγκα (Ισπανία), τους οποίους νίκησαν φέτος στον πρώτο γύρο του US Open.

🚨 THE MAIN DRAW IS OUT 🚨



Who is your favorite to lift the trophy? 🏆🤔#EuropeanOpen | #ATP | #Tennis | #Antwerp pic.twitter.com/9rLb3ibu2k