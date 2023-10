Φουλ για δεύτερο Masters ο Ρούμπλεφ! (vid)

Εξαιρετικός και πάλι ο 25χρονος Ρώσος (Νο.7), λύγισε με 7-6(7), 6-3 τον 32χρονο Βούλγαρο (Νο.19) σε 1 ώρα και 49 λεπτά και έφτασε τις 50 νίκες τη φετινή σεζόν. Θα παλέψει αύριο (15/10, 11.30) για τον 15ο τίτλο της καριέρας του (δεύτερο Masters) κόντρα στον Χούμπερτ Χούρκατς, που νωρίτερα άφησε εκτός τον Σεμπ Κόρντα.

Ο Ρούμπλεφ πιέστηκε πολύ στο πρώτο σετ, όμως κατάφερε να μείνει όρθιος και να βάλει βάσεις νίκης στο τάι μπρέικ (όπου έσβησε και σετ πόιντ), μετά από 76 λεπτά!

Ο Ντιμιτρόφ πέτυχε πρώτος μπρέικ στο δεύτερο σετ και φαινόταν ικανός να φέρει το ματς στα ίσα και να διεκδικήσει τη νίκη, όμως ο Ρούμπλεφ πήρε τέσσερα σερί γκέιμ μετά το 1-2 και καθάρισε τελικά την πρόκριση όταν πήρε τις μπάλες στα χέρια του στο 5-3.

Ο τενίστας από τη Μόσχα έφτασε στον τελικό χωρίς να χάσει σετ και είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ωστόσο το ίδιο ισχύει και για τον Χούρκατς! Ακόμα και το head to head είναι ισορροπημένο, αφού οι δύο παίκτες έχουν από δύο νίκες.

Αν ο Ρούμπλεφ νικήσει αύριο, τότε θα εξασφαλίσει την πρόκριση στο ATP Finals (12-19/11). Ακόμα και να ηττηθεί, βέβαια, δεν πρόκειται να χάσει το εισιτήριο.

Ο Ρώσος έχει εξασφαλίσει την άνοδο δύο θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη (Νο.5), ενώ αν πάρει τον τίτλο θα πάει στο Νο.4 που είναι και career high.

Ο Ντιμιτρόφ, από την πλευρά του, έψαχνε στη Σανγκάη τον πρώτο τίτλο του μετά το ATP Finals 2019, αλλά τουλάχιστον θα κερδίσει τρεις θέσεις στο ranking και θα ανεβεί στο Νο.16.

