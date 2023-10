Τρίτος τελικός Masters για Χούρκατς (vid)

Ο 26χρονος Πολωνός (Νο.17) επικράτησε του 22χρονου Αμερικανού (Νο.6) με 6-3, 6-4 σε μόλις 76 λεπτά και πέρασε σε τελικό Masters για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Θα παίξει αύριο (15/10) για τον έβδομο τίτλο του με τον νικητή του μεγάλου αγώνα ανάμεσα στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και τον Αντρέι Ρούμπλεφ (15.00), φιλοδοξώντας να κατακτήσει το δεύτερο 1000άρι του μετά το Μαϊάμι το 2021.

Εκτός των άλλων, ο Χούρκατς ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Race για το Τορίνο και αν καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο θα μπει για τα καλά στη μάχη για την πρόκριση στο ATP Finals (12-19/11). Με τη σημερινή νίκη του σκαρφάλωσε στο Νο.13, ενώ αν κερδίσει στον τελικό θα πάει στο Νο.11 και θα πλησιάσει την προνομιούχο οκτάδα.

