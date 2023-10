Η απάντηση του Ναδάλ στη… σιγουριά του Τάιλι

«Εκτιμώ την ψήφο εμπιστοσύνης από το Australian Open», έγραψε στα social media ο 37χρονος τενίστας. «Προπονούμαι καθημερινά και δουλεύω σκληρά για να επιστρέψω το συντομότερο δυνατόν».

Θυμίζουμε ότι ο Ράφα έχασε σχεδόν όλη τη φετινή σεζόν λόγω τραυματισμού στον γοφό και το πλάνο είναι όντως να επανέλθει στο Australian Open. Τίποτα, ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ακόμα, ό,τι και αν λέει ο Τάιλι….

