Έριξε… βόμβα ο Ντιμιτρόφ: Πέταξε εκτός Σανγκάης τον Αλκαράθ! (vid)

Και όμως ο Ντιμίτροφ το έκανε! Ο Βούλγαρος τενίστας με μία εμφάνιση από τα παλιά (όντας πρώην τοπ 3 παίκτης) επικράτησε με 2-1 (5-7, 6-2, 6-4) του Κάρλος Αλκαράθ στη Σανγκάη και τον πέταξε εκτός προημιτελικών.

Αν και έχασε το πρώτο σετ από το Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης, έκανε τρομερό comeback και με εκπληκτικό τένις πήρε την πρώτη του νίκη επί του Αλκαράθ, δείχνοντας πως ακόμα και αν έχει περάσει 15 χρόνια στα κορτ ως επαγγελματίας είναι ακόμα εδώ!

Ο 32χρονος τενίστας ήταν άψογος, αφού κατάφερε να πάρει τέσσερα από τα πέντε break point που είχε και έφτασε στην μεγαλύτερή του νίκη από το Indian Wells του 2021.

Έτσι ο Ντιμιτρόφ θα αντιμετωπίσει τον Νίκολας Τζάρι στον προημιτελικό της Σανγκάης, όπου είχε να φτάσει από το μακρινό πλέον 2017.

Ο Χιλιανός, ανήμερα των γενεθλίων του, λύγισε με 6-3, 5-7, 6-3 τον Αργεντινό Ντιέγκο Σβάρτσμαν και πέρασε για πρώτη φορά σε προημιτελικό Masters. Είναι, μάλιστα, και μια νίκη μακριά από την πρώτη του είσοδο στο Top 20!

Καλά τα πήγε και ο Ούγκο Ουμπέρ, που έκοψε πριν δύο μέρες την πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στην Κίνα. Ο 25χρονος Γάλλος χρειάστηκε μόνο 57 λεπτά για να αφήσει εκτός τον Αμερικανό Τζέι Τζέι Γουλφ με 6-1, 6-2 και θα περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Τόμι Πολ και τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Στους προημιτελικούς έχουν περάσει από χθες οι Σίνερ-Σέλτον και Σερούντολο-Κόρντα, ένας από τους οποίους θα είναι την Κυριακή (15/10) στον τελικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά μετά το 2009 που ο πρωταθλητής δεν θα είναι σε μια από τις τέσσερις πρώτες θέσεις του ταμπλό (Αλκαράθ, Μεντβέντεφ, Ρούνε, Τσιτσιπάς).

