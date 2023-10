Ίδρωσε ο Αλκαράθ, έξω ο Φριτζ (vids)

Ο Νταν Έβανς ταλαιπώρησε τον Κάρλος Αλκαράθ, όμως ο νικητής του Wimbledon βρήκε τον δρόμο προς τη φάση των «16» του Shanghai Masters.

Μετά από μια αναμέτρηση υψηλής ποιότητας, ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο λύγισε τον 33χρονο Βρετανό (Νο.33) με 7-6(1), 6-4 σε 2 ώρες και 23 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο, φτάνοντας της 63 νίκες για το 2023. Το φετινό του ρεκόρ κόντρα σε παίκτες εκτός Top 20 είναι 41-1, έχοντας ηττηθεί μόνο από τον Φάμπιαν Μαροζάν στη Ρώμη, ενώ κόντρα στον Έβανς έχει τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Ο νεαρός Ισπανός έμεινε πίσω με 1-4 στο πρώτο σετ, όμως κατάφερε μετά από... ένα σωρό χαμένα μπρέικ πόιντ (είχε 1/13 στο πρώτο) να «σπάσει» τον αντίπαλό του, να ισοφαρίσει σε 4-4 και τελικά να βάλει τις βάσεις για τη νίκη του με επιβλητική εμφάνιση στο τάι μπρέικ. Χρειάστηκε 88 λεπτά!

Παρότι ο Κάρλος δέχτηκε πρώτος μπρέικ και στο δεύτερο σετ (1-2), είχε την άμεση απάντηση και τελικά έδωσε τη χαριστική βολή στον Έβανς με το μπρέικ που σημείωσε στο δέκατο γκέιμ.

Ο επόμενος αντίπαλός του είναι ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, που σταμάτησε με 7-6(6), 6-4 τον Καρέν Χατσάνοφ.

Στη φάση των «16» προκρίθηκε και ο Αντρέι Ρούμπλεφ, μετά από εξαιρετική εμφάνιση. Ο 25χρονος Ρώσος, Νο.7 στον κόσμο, χρειάστηκε μόνο 62 λεπτά για να ξεπεράσει το εμπόδιο του φορμαρισμένου Αντριάν Μαναρινό με 6-3, 6-0 και θα παίξει στη συνέχεια με τον Τόμι Πολ.

Ο 26χρονος Αμερικανός (Νο.12) άφησε εκτός με 6-4, 6-7(7), 6-4 τον Αρτούρ Φις και διατήρησε τις ελπίδες πρόκρισης στο ATP Finals.

Ο συμπατριώτης του Πολ, αντίθετα, ο Τέιλορ Φριτζ έχασε έδαφος στη μάχη για το Τορίνο. Ο 26χρονος Αμερικανός (Νο.10) ηττήθηκε με 6-4, 6-3, 7-6(5) από τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν (No.130), που πέτυχε την πρώτη Top 10 νίκη του μετά τον Απρίλιο του 2022 και πέρασε για πρώτη φορά στους «16».

Είναι, επίσης, η πρώτη φορά μετά το Roland Garros 2022 που ο 31χρονος Αργεντινός πετυχαίνει τρεις σερί νίκες! Το επόμενό του εμπόδιο είναι ο Νικολάς Τζάρι, που επικράτησε με 7-6(4), 6-2 του Λορέντζο Σονέγκο.