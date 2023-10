Η πρώτη αντίπαλος της Σάκκαρη στη Ζενγκζού (vid)

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, Νο.6 στον κόσμο, θα αναμετρηθεί με την επικίνδυνη Κινέζα Τσινγουέν Ζενγκ (Νο.24), που άφησε εκτός με 6-4, 6-3 την Ουκρανή Κατερίνα Βολόντκο (Νο.225) στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «16».

Σάκκαρη και Ζενγκ έχουν συναντηθεί άλλες δύο φορές στο tour (Αustralian Open 2022, Ντόχα 2023) και η Μαρία έχει ισάριθμες νίκες.

Θυμίζουμε ότι αυτό είναι το τελευταίο τουρνουά της Σάκκαρη για τη φετινή σεζόν, εκτός αν γίνει κάποιο... θαύμα και μπει την τελευταία στιγμή στο WTA Finals εξαιτίας απόσυρσης (είναι πρώτη αναπληρωματική).

Ο αγώνας με τη Ζενγκ θα γίνει πιθανότατα την Τετάρτη (11/10).

Into Round ✌️



Zheng Qinwen secures the win to the delight of the home crowd!#ZhengzhouOpen pic.twitter.com/Th01sxWuNz