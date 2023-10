Γκοφ, Ριμπάκινα και Μούχοβα αποσύρθηκαν από τη Ζενγκζού

Ο λόγος για τις ημιφιναλίστ του Πεκίνου Κόκο Γκοφ και Έλενα Ριμπάκινα, που αποφάσισαν να πάρουν μερικές ανάσες μέχρι το WTA Finals (29/10-5/11), αφού αντιμετωπίζουν και μικροπροβλήματα τραυματισμών, και να μην αγωνιστούν στο κινεζικό τουρνουά (5-15/10).

Το ίδιο έκανε και η Καρολίνα Μούχοβα, που επίσης έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Κανκούν, αλλά έχει εδώ και αρκετές εβδομάδες θέμα στον δεξιό καρπό.

Οι αποσύρσεις, φυσικά, φέρνουν αρκετές αλλαγές στο ταμπλό, όπου βρίσκεται και η Μαρία Σάκκαρη. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια περνάει με μπάι στον δεύτερο γύρο, όπου θα βρει τη νικήτρια του αγώνα Βολόντκο-Ζενγκ.

Στα προημιτελικά η πιθανότερη αντίπαλός της είναι τώρα η Βερόνικα Κουντερμετόβα, ενώ στα ημιτελικά ενδέχεται να συναντήσει την Καρολίν Γκαρσιά.

Οι πιθανότεροι προημιτελικοί:

Κρεϊτσίκοβα-Βέκιτς

Ζαμπέρ-Κασάτκινα

Κουντερμετόβα-Σάκκαρη

Σαμσόνοβα-Γκαρσιά

