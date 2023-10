Νίκη και στο διπλό για τον Τσιτσιπά (vid)

Επικράτησαν των Αμερικανών με 2-6, 6-3, 10-8 σε 71 λεπτά και θα αναμετρηθούν για μια θέση στην οκτάδα με τους Αυστραλούς Ντε Μινόρ/Παρσέλ, που έκαναν την έκπληξη και απέκλεισαν με 6-7(3), 6-1, 11-9 τους επικεφαλής του ταμπλό Ντόντιγκ/Κράιτσεκ.

Το καθοριστικό μπρέικ του πρώτου σετ έγινε στο έκτο γκέιμ του πρώτου σετ (2-4), όμως Τσιτσιπάς και Χάασε μπήκαν δυνατά στο δεύτερο και προηγήθηκαν 3-0.

Αφού κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το τέλος, έφεραν το ματς στα ίσα και όλα κρίθηκαν στο σούπερ τάι μπρέικ.

Εκεί έχασαν προβάδισμα με 2-0 και 5-3, όμως το τρίτο μίνι μπρέικ ήταν και το... φαρμακερό, καθώς πέρασαν μπροστά με 9-7 και έκλεισαν τον αγώνα στο δεύτερο ματς πόιντ τους.

Ο Στεφ συνεχίζει την πορεία του και στο μονό, όπου θα αναμετρηθεί αύριο (9/10) με τον Γάλλο Ούγκο Ουμπέρ στη φάση των «32» της διοργάνωσης.

