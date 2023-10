Αποκλείστηκε ο Μεντβέντεφ! (vids)

Ο 27χρονος Ρώσος, Νο.3 στον κόσμο, ηττήθηκε από τον Σεμπ Κόρντα (Νο.26) με 7-6(8), 6-2 και έμεινε εκτός φάσης «16» της διοργάνωσης.

Ήταν η πρώτη Top 5 νίκη για τον 23χρονο τενίστα (1-6), που είναι ο μόνος Αμερικανός που έχει καταφέρει να λυγίσει τον Μεντβέντεφ τις τελευταίες τρεις σεζόν!

Το έκανε (πάλι σε straight sets) και στη φάση των «32» του φετινού Australian Open, οπότε μάλλον έχει βρει το κουμπί του Ντανίλ, που ήταν ο τελευταίος νικητής της Σανγκάης το 2019. Χρειάστηκε, μάλιστα, να σώσει τρία σε πόιντ του Μεντβέντεφ στο τάι μπρέικ του πρώτου σετ, το τρίτο μετά από ένα απίθανο ράλι!

Ο Κόρντα θα παίξει στον τέταρτο γύρο με Μάρτον Φούτσοβιτς ή Φραν Σερούντολο.

Στους «16» πέρασε και ο Κάσπερ Ρουντ, που παραμένει και «ζωντανός» στη μάχη για πρόκριση στο ATP Finals. Ο 24χρονος Νορβηγός (Νο.9) νίκησε εύκολα με 6-4, 6-2 τον Κρις Γιούμπανκς και περιμένει Ντούσαν Λάγιοβιτς ή Φάμπιαν Μαροζάν.

Συνεχίζει την πορεία του στη Σανγκάη και ο Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο.7), που επικράτησε του Κεντέν Αλίς με 6-4, 7-5 και θα αναμετρηθεί στους «32» με τον νικητή του ματς Μαναρινό-Τσενγκ.

Εκτός διοργάνωσης έμεινε ο Φράνσις Τιάφοου (Νο.13) μετά την ήττα του με 2-6, 6-2, 6-3 από τον Ιταλό Λορέντζο Σονέγκο, που θα συναντήσει στους «32» τον Νικολάς Τζάρι.

Έμαθε, τέλος, τον αντίπαλό του στον τρίτο γύρο ο Κάρλος Αλκαράθ και αυτός είναι ο Νταν Έβανς, που είδε τον Μικαΐλ Κουκούσκιν να αποσύρεται στο 6-2, 3-0 της αναμέτρησής τους.

