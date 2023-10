Επιτυχημένο ντεμπούτο για Αλκαράθ (vid)

Ο 20χρονος Ισπανός (Νο.2) λύγισε τον μαχητικό Γάλλο (Νο.73) με 6-2, 7-5 και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «32», όπου θα συναντήσει τον νικητή του αγώνα Κουκούσκιν-Έβανς.

Ο νεαρός τενίστας, που κυνηγάει στην Κίνα τον έβδομο τίτλο του για το 2023, έφτασε τις 62 νίκες τη φετινή σεζόν (62-8), ενώ το ρεκόρ του στις πρεμιέρες του είναι 15-0!

Ο Καρλίτος ήταν από τους τυχερούς της ημέρας που αγωνίστηκαν κάτω από την κλειστή οροφή του κεντρικού court, καθώς τα περισσότερα ματς στα εξωτερικά γήπεδα διακόπηκαν ή δεν ξεκίνησαν καν λόγω της βροχής στη Σανγκάη.

Ένα από τα παιχνίδια που αναβλήθηκαν για αύριο (8/10) ήταν και αυτό ανάμεσα στον Ούγκο Ουμπέρ και τον Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον τρίτο γύρο.

Ο κορυφαίος Έλληνας θα επιστρέψει στο court για το μονό τη Δευτέρα (9/10), όμως αύριο κάνει πρεμιέρα στο διπλό, όπου θα αγωνιστεί με παρτενέρ τον Ολλανδό Ρόμπιν Χάασε.

Αντίπαλοί τους στον πρώτο γύρο είναι οι Αμερικανοί Λάμονς-Γουίθροου και ο αγώνας θα αρχίσει περίπου στις 11 το πρωί.

