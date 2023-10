Με το δεξί Μεντβέντεφ και Σίνερ - Πέρασε στο ATP Finals ο Ιταλός

Ο ηττημένος του τελικού Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο.3) επικράτησε του Χιλιανού Κριστιάν Γκαρίν (Νο.98) με 6-3, 6-3 και έφτασε τις 60 νίκες τη φετινή σεζόν, ακολουθώντας τον Κάρλος Αλκαράθ που είναι πρώτος στη λίστα με 61.

Ο επόμενος αντίπαλος του 27χρονου Ρώσου, που ήταν ο τελευταίος νικητής της διοργάνωσης το 2019, είναι ο Αμερικανός Σεμπ Κόρντα.

Ο πρωταθλητής Σίνερ (Νο.4), από την πλευρά του, πήρε σχετικά δύσκολη πρόκριση σε βάρος του Αμερικανού Μάρκος Γκιρόν (Νο.80) με 7-6(7), 6-2 στο ντεμπούτο του στο κινεζικό Masters.

Ο 22χρονος Ιταλός, μάλιστα, επέστρεψε από το 1-4 στο πρώτο σετ και από το 3-6 στο τάι μπρέικ και έκανε το 1-0 σε 69 λεπτά, σβήνοντας συνολικά τέσσερα σετ πόιντ. Στη συνέχεια τα πράγματα έγιναν πιο απλά και έτσι φάνηκε συνεπής στο ραντεβού με τον Σεμπαστιάν Μπάες στη φάση των «32».

O Σίνερ έφτασε τις 50 νίκες τη φετινή σεζόν και έκλεισε επίσημα θέση για το ATP Finals, όπου έχουν ήδη περάσει οι Τζόκοβιτς, Αλκαράθ και Μεντβέντεφ. Ρούμπλεφ και Τσιτσιπάς είναι, για την ώρα, οι επόμενοι στη λίστα.

Το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο πήρε και ο Τόμι Πολ, διατηρώντας τις ελπίδες πρόκρισης στο Τορίνο. O 26χρονος Αμερικανός, Νο.12 στον κόσμο, απέκλεισε με 6-3, 6-0 τον Σεμπάστιαν Όφνερ και περιμένει τον νικητή του αγώνα Φις-Νταβίντοβιτς.

