Δεν ήξερε ότι παίζει με την Γκοφ η Σάκκαρη! (vids)

«Δεν ξέρω με ποια παίζω», είπε η 28χρονη τενίστρια όταν ρωτήθηκε για το επόμενο ματς της και έτσι ο παρουσιαστής έκανε την ερώτηση... πιο γενική και της ζητήθηκε να μιλήσει για τις φιλοδοξίες της στη διοργάνωση. «Οι προσδοκίες μου σε κάθε τουρνουά είναι να φτάνω όσο πιο μακριά μπορώ, εδώ είναι ένα από τα δυνατότερα τουρνουά της χρονιάς, οπότε όσο πιο μακριά πας τόσο πιο δύσκολο γίνεται. Περιμένω ακόμα μια μάχη και ελπίζω να μπορέσω να μείνω στο Πεκίνο μέχρι το τέλος».

Για το ματς είπε: «Δεν σταμάτησα να πιστεύω ότι θα έκλεινα το ματς ακόμα και όταν ήμουν πίσω με μπρέικ πόιντ. Είναι πολύ δύσκολο όταν αντιμετωπίζεις μια ντόπια παίκτρια. Ήταν η τελευταία Κινέζα στο ταμπλό του μονού, οπότε όλοι την υποστήριζαν, αυτό περίμενα. Είμαι πολύ χαρούμενη με τον τρόπο που πάλεψα. Η συμπεριφορά μου στο court σήμερα δεν ήταν η καλύτερη, όμως είμαι χαρούμενη που πέρασα στα προημιτελικά».

Ο αγώνας με την Γκοφ θα γίνει στις 09.30 (Novasports 6) και η νικήτρια θα παίξει στα ημιτελικά με Ίγκα Σβιόντεκ ή Καρολίν Γκαρσιά.

Maria Sakkari after beating Xinyu Wang in Beijing:



“It’s very tough when you play a local. She’s the last Chinese in the singles draw. Everyone’s gonna support her, that’s expected. I’m just happy with the way I fought.” pic.twitter.com/yqJTamdws3