Σταμάτησε τον Αλκαράθ ο σούπερ Σίνερ και πέρασε στον τελικό! (vids)

O 22χρονος Ιταλός, Νο.7 στον κόσμο, επικράτησε του 20χρονου Ισπανού (Νο.2) με 7-6(4), 6-1 σε 1 ώρα και 55 λεπτά και θα διεκδικήσει αύριο (4/10, 14.30) τον ένατο τίτλο στην καριέρα του (τρίτο φετινό). Εκτός των άλλων, είναι πλέον ο μοναδικός παίκτης που έχει πετύχει τέσσερις νίκες σε βάρος του Κάρλος (4-3 το head to head).

Ο τενίστας από τη Μούρθια έκανε πρώτος το μπρέικ στο πρώτο σετ (0-1) και απείλησε και με δεύτερο μπρέικ, όμως ο Σίνερ έμεινε όρθιος, βρήκε την απάντηση (2-2) και μετά από μια νέα ανταλλαγή μπρέικ, οι διαφορές λύθηκαν στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Αλκαράθ πήρε πίσω τα δύο μίνι μπρέικ του Σίνερ και μείωσε σε 5-4, ωστόσο ο Ιταλός «χτύπησε» ξανά αμέσως μετά (6-4) και έκλεισε τελικά το σετ με μια εκπληκτική επιστροφή.

Ο Σίνερ πήρε γρήγορα το προβάδισμα στο δεύτερο σετ (1-0) και ο Αλκαράθ προσπάθησε να επιστρέψει, αλλά μετά από πέντε χαμένα μπρέικ πόιντ έχασε ξανά το σερβίς του στο πέμπτο γκέιμ (4-1) και παραδόθηκε στη συνέχεια στον αντίπαλό του. Δεν ήταν καθόλου ψύχραιμος στο δεύτερο σετ...

Με τα αποτελέσματά του στο Πεκίνο, ο Σίνερ έχει εξασφαλίσει και την άνοδο στο Νο.4 του κόσμου («πιάνοντας» τον κορυφαίο Ιταλό Αντριάνο Πανάτα), θέση που αποτελεί career high. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα παραμείνει στο Νο.5, ενώ εκτός πρώτης πεντάδας θα βγει ο ντεφορμέ Χόλγκερ Ρούνε (Νο.6).

Ο νεαρός Ιταλός τα πηγαίνει περίφημα κόντρα στον Αλκαράθ, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο στα ματς με τον Μεντβέντεφ, τον οποίο θα αντιμετωπίσει στον 12ο τελικό της καριέρας του. Οι αριθμοί τα λένε όλα: ο 27χρονος Ρώσος έχει έξι νίκες σε ισάριθμους αγώνες και ήταν αντίπαλος του Σίνερ στις δύο φετινές ήττες του σε τελικούς (Ρότερνταμ, Μαϊάμι)!

Να δούμε αν η τρίτη φορά θα είναι και η τυχερή...

