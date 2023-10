Όγδοος φετινός τελικός για Μεντβέντεφ (vids)

O No.3 τενίστας στον κόσμο επικράτησε του 26χρονου Γερμανού (Νο.10) με 6-4, 6-3 σε 85 λεπτά και θα διεκδικήσει αύριο (4/10) τον πέμπτο φετινό του τίτλο. Αν, μάλιστα, τα καταφέρει, τότε θα έχει σηκώσει τρόπαιο σε 21 διαφορετικές πόλεις. Αυτό και αν είναι ρεκόρ!

Ο 27χρονος Ρώσος θα παίξει στον όγδοο φετινό του τελικό (35ο καριέρας) και ο αντίπαλός του θα προκύψει από το ματς ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ και τον Γιάνικ Σίνερ.

Ο Μεντβέντεφ έχει πλέον 10 νίκες σε 17 αγώνες με τον Ζβέρεφ, ενώ έχει επικρατήσει σε τρεις από τις τέσσερις φετινές αναμετρήσεις τους.

Εκμεταλλεύτηκε το τρίτο του σετ πόιντ στο 5-4 του πρώτου σετ με ένα εκπληκτικό passing shot, ενώ σημείωσε το καθοριστικό μπρέικ του δεύτερου στο 4-3, κάτι που του έδωσε το δικαίωμα να σερβίρει για τη νίκη στη συνέχεια. Και το έκανε χωρίς να χάσει πόντο και κλείνοντας το ματς με άσο.

Sealed in style 🔥@daniilmedwed is into his 8th final of the season after defeating Zverev in Beijing!#ChinaOpen pic.twitter.com/onVqhLek9K