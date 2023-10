Χτύπησε τον διαιτητή με το μπαλάκι και αποβλήθηκε (vid)

Eκνευρισμένος για το ματς πόιντ που έχασε, ο Αυστραλός χτύπησε κατά λάθος τον διαιτητή με το μπαλάκι.

Αποτέλεσμα ήταν να αποβληθεί την ώρα που το σκορ ήταν 7-6(3), 6-5 στο τάι μπρέικ και να πάρει την πρόκριση ο Ιταλός!

Δείτε τη φάση...

Marc Polmans was disqualified from Shanghai qualifying after hitting the umpire with a ball.



He had match point, & launched the ball out of anger.



The ball hit the umpire at a very fast pace.



Disqualified immediately.



Wow.



pic.twitter.com/rkQgSPDOMj