Η κλήρωση του Τσιτσιπά στη Σανγκάη

Εκεί, φυσικά, θα είναι και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που μετά την πρόωρη ήττα στο Πεκίνο, χρειάζεται μια καλή πορεία στη διοργάνωση για να σφραγίσει την πρόκριση στο ATP Finals (12-19/11).

Σήμερα έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους του και τα νέα (θεωρητικά) δεν είναι άσχημα... Καταρχάς, κληρώθηκε στο πάνω μέρος του ταμπλό, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να συναντήσει τον Κάρλος Αλκαράθ στα ημιτελικά.

Μέχρι τότε, βέβαια, ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά αν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει βαθιά στο τουρνουά.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας περνάει με μπάι στον δεύτερο γύρο και εκεί θα συναντήσει τον Λάσλο Τζέρε ή παίκτη από τα προκριματικά.

Στη φάση των «32» λογικά θα βρει τον πάντα επικίνδυνο Ούγκο Ουμπέρ, ενώ στους «16» πιθανότερος αντίπαλος είναι ο Καμ Νόρι.

Στα προημιτελικά ενδεχομένως θα βρει τον Αντρέι Ρούμπλεφ και στα ημιτελικά, όπως είπαμε, αναμένεται να περιμένει ο Αλκαράθ.

Στο Νο.2 του ταμπλό είναι ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, που έχει μαζί τους τους Κάσπερ Ρουντ, Χόλγκερ Ρούνε, Γιάνικ Σίνερ και Σάσα Ζβέρεφ.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Τετάρτη (4/10) και ο τελικός είναι στις 15 του μήνα.

Πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Αλκαράθ-Φριτζ

Τσιτσιπάς-Ρούμπλεφ

Ρουντ-Ρούνε

Σίνερ-Μεντβέντεφ

Our First Full #RolexShanghaiMasters Draw since 2019 😍 pic.twitter.com/fTnx2KIYwJ