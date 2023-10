Πεκίνο: Αλκαράθ-Ρουντ στα προημιτελικά (vids)

Ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο «υπέταξε» εύκολα με 6-2, 6-2 τον 21χρονο Ιταλό (Νο.18) και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του China Open (ΑΤP 500), πετυχαίνοντας την 60η φετινή νίκη του.

Το ρεκόρ του σε 500άρια είναι 16-1 το 2023, έχοντας κατακτήσει τους τίτλους σε Βαρκελώνη και Queen's, ενώ έχει φτάσει στα προημιτελικά σε 13 από τα 14 τουρνουά που έχει παίξει φέτος!

Κυνηγάει στο Πεκίνο τον έβδομο φετινό του τίτλο και θα βρει στον δρόμο του τον Κάσπερ Ρουντ (Νο.9), που χρειάστηκε να καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να λυγίσει τον Τομάς Ετσεβέρι.

Ο 24χρονος Αργεντινός (Νο.31) πήρε το πρώτο σετ, έκανε πρώτος μπρέικ στο τρίτο (2-4) και προηγήθηκε με 0-4 στο τάι μπρέικ, όμως ο 24χρονος Νορβηγός κατάφερε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και να επικρατήσει τελικά με 1-6, 7-5, 7-6(7) σε 2 ώρες και 57 λεπτά.

Κόντρα στον 20χρονο Ισπανό, πάντως, έχει τρεις ήττες σε ισάριθμους αγώνας και έχει κερδίσει μόνο ένα σετ.

Στους άλλους προημιτελικούς θα αναμετρηθούν Ζβέρεφ-Τζάρι και Ουμπέρ-Μεντβέντεφ, ενώ ο τέταρτος θα προκύψει από τους αγώνες Ρούνε-Ντιμιτρόφ και Νισιόκα-Σίνερ.

The lengths you have to go to to win a point against Alcaraz 🥵 Superb stuff from @Lorenzo1Musetti ! #ChinaOpen pic.twitter.com/8d2w7dEAMg

NEVER SAY DIE 🇳🇴@CasperRuud98 comes from 0-4 down in the third set tiebreak and survives Etcheverry 1-6 7-5 7-6(7) in Beijing!#ChinaOpen pic.twitter.com/uWLOvSUmoy