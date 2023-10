Σαν Νο.1 η Σαμπαλένκα - Αποκλείστηκε η Βοντρούσοβα (vid)

Η 25χρονη Λευκορωσίδα, που ανέβηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης μετά το US Open, «σκόρπισε» τη Σοφία Κένιν (Νο.31) με 6-1, 6-2 σε μόλις 67 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του China Open (WTA 1000).

Η Σαμπαλένκα σημείωσε 22 winners και έχασε μόνο 6 πόντους στο σερβίς της, αριθμοί ενδεικτικοί της εξαιρετικής της εμφάνισης κόντρα στην 24χρονη Αμερικανίδα. Θα βρει στη φάση των «32» τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Μαγκνταλένα Φρεχ και την Κέιτι Μπόουλτερ.

Εκτός διοργάνωσης έμεινε με το... καλημέρα η νικήτρια του Wimbledon Μαρκέτα Βοντρούσοβα, μια από τις παίκτριες που παλεύουν μαζί με τη Μαρία Σάκκαρη για την πρόκριση στο WTA Finals. Η 24χρονη Τσέχα (Νο.8) ηττήθηκε με 1-6, 6-4, 6-1 από την Ανγκελίνα Καλίνινα (Νο.28), που θα παίξει στον δεύτερο γύρο με την Ντάρια Σάβιλ.

Η Βοντρούσοβα είναι στο Νο.6 του Race και έχει 441 βαθμούς περισσότερους από τη Σάκκαρη (Νο.9), που έχει τώρα την ευκαιρία να πλησιάσει και να μπει γερά στο παιχνίδι της πρόκρισης στο Κανκούν.

Η Μαρία έχει περάσει με performance bye (λόγω της πορείας της στο Τόκιο) στον δεύτερο γύρο του China Open και περιμένει τη νικήτρια του σημερινού αγώνα Φρουχβίρτοβα-Ρους.

