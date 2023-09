Έβαλε φρένο στη Σάκκαρη η Πεγκούλα (vids)

Πραγματικό «τείχος» η 29χρονη Αμερικανίδα (Νο.4), επικράτησε με 6-3, 6-3 σε 85 λεπτά και σταμάτησε το σερί της Μαρίας, που είχε επτά διαδοχικές νίκες με 14-0 σετ!

Θα διεκδικήσει αύριο (1/10) τον τέταρτο τίτλο στην καριέρα της (δεύτερο φετινό) κόντρα στη Βερόνικα Κουντερμετόβα (Νο.19), που νωρίτερα υπέταξε στα τρία σετ την Αναστάσια Παβλιουτσένκοβα.

Με αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της, η Μαρία δεν απέφυγε τα αβίαστα λάθη (21 στο σύνολο), ενώ είχε προβλήματα στο σερβίς της, απέναντι σε μια παίκτρια που δεν αφήνει τις ευκαιρίες να πάνε χαμένες...

Μετά από τα συνεχόμενα παιχνίδια, βέβαια, και το μεγάλο ταξίδι από το Μεξικό στην Ιαπωνία, ήταν λογικό ότι κάποια στιγμή η Σάκκαρη θα «έσπαγε» και θα έμπαινε φρένο στο μεγάλο σερί της. Και ειδικά σήμερα θα έπρεπε να κάνει το... κάτι παραπάνω για να λυγίσει την Πεγκούλα, που παίζει εξαιρετικό τένις (και) τη φετινή σεζόν και ξέρει πώς να «στριμώξει» όποια παίκτρια έχει απέναντί της...

Η Μαρία, πάντως, παραμένει σε τροχιά πρόκρισης στο WTA Finals, όμως θα πρέπει να κάνει πετυχημένη πορεία στο Πεκίνο την προσεχή εβδομάδα, αφού η Ονς Ζαμπέρ (Νο.9 στο Race) κατέκτησε τον τίτλο στη Νινγκμπό και ξέφυγε 555 βαθμούς από την 28χρονη τενίστρια (Νο.9).

Το θετικό είναι ότι, παρά την ήττα της, η Σάκκαρη έφυγε από το court χαμογελαστή και αυτό δείχνει την εξαιρετική ψυχολογία της εν όψει του απαιτητικού φινάλε της σεζόν!

Η Μαρία φάνηκε να μην έχει ενέργεια στο ξεκίνημα του αγώνα και ελλείψει πρώτου σερβίς έμεινε πίσω με 4-1, έχοντας δεχτεί δύο μπρέικ.

Στη συνέχεια, ωστόσο, βρήκε τον ρυθμό της και παρότι δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί κανένα από τα τρία μπρέικ πόιντ της, άρχισε να πιέζει περισσότερο την αντίπαλό της.

Κατάφερε να σβήσει το πρώτο σετ πόιντ της Πεγκούλα στο 5-1 με άσο στο δεύτερο σερβίς (!) και στο επόμενο γκέιμ ήταν άκρως απειλητική, όμως δεν κατάφερε να «σπάσει» την Αμερικανίδα (0/4 μπρέικ πόιντ), που έκλεισε τον σετ στο πέμπτο σετ πόιντ της.

Η απώλεια του πρώτου σετ δεν πτόησε αρχικά τη Μαρία, που μπήκε δυνατά στο δεύτερο και σημείωσε μπρέικ, παίρνοντας προβάδισμα με 0-2. Το πρώτο σερβίς, ωστόσο, παρέμενε «αγκάθι» και η Πεγκούλα, μετά την ολιγόλεπτη «πτώση» της πήρε τέσσερα γκέιμ στη σειρά, για να περάσει μπροστά με 4-2.

Και οι δύο κράτησαν το σερβίς τους στη συνέχεια, ωστόσο η Νο.4 τενίστρια στον κόσμο βρέθηκε με τις μπάλες στα χέρια στο 5-3, έτοιμη να «σφραγίσει» την πρόκριση. Και το έκανε χωρίς να χάσει πόντο, παίρνοντας παράλληλα και το εισιτήριο για το WTA Finals.

Superb Performance 👏 @JPegula is heading to the #TorayPPO final after defeating Sakkari in Tokyo! pic.twitter.com/W1Uu0raErQ

Advantage, Pegula 👉



First set goes in favor of the 2nd seed in Tokyo!#TorayPPO pic.twitter.com/LLp2vl0lj8