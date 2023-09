Νικηφόρο ντεμπούτο στην Ασία ο Αλκαράθ (vids)

O 20χρονος Ισπανός, Νο.2 στον κόσμο, επιβλήθηκε του Γερμανού qualifier (No.53) με 6-4, 6-3 σε 97 λεπτά και επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στα ημιτελικά του US Open.

Ο επικεφαλής του ταμπλό θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τον επικίνδυνο Λορέντζο Μουζέτι (Νο.18), που έκαμψε την αντίσταση Καρέν Χατσάνοφ με 6-3, 1-6, 6-2.

Kαλά ξεκίνησε και ο νικητής της Τσενγκντού Σάσα Ζβέρεφ, που έκανε ένα ακόμα βήμα προς το ATP Finals. O 26χρονος Γερμανός (Νο.10) λύγισε με 6-7(2), 6-1, 6-4 τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν και θα συναντήσει στη φάση των «16» τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα.

Στις νίκες επέστρεψε ο Χόλγκερ Ρούνε (Νο.4), που κυνηγάει και αυτό ένα εισιτήριο για το Τορίνο. Ο 20χρονος Δανός επικράτησε με 6-4, 6-4 του απογοητευτικού τον τελευταίο καιρό Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ και θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.

Ο 32χρονος Βούλγαρος, Νο.19 στον κόσμο, έχασε το πρώτο σετ από τον Μακένζι Μακντόναλντ και έμεινε πίσω με 1-5 στο δεύτερο, αλλά κατάφερε να επιστρέψει και να πάρει τη νίκη με 2-6, 7-6(4), 6-1.

Άλλη μια ανατροπή έκανε ο Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο.6), που απέκλεισε με 4-6, 6-1, 6-4 τον Καμ Νόρι και πέφτει πάνω στον Ούγκο Ουμπέρ.

Ο Γιάνικ Σίνερ (Νο.7), τέλος, άφησε εκτός με 6-4, 6-7(2), 6-3 τον Νταν 'Εβανς και θα παίξει με τον Γιοσιχίτο Νισιόκα.

