Κεφαλιά και... πρόκριση ο Μεντβέντεφ (vids)

Στην πρώτη του εμφάνιση μετά τον τελικό του US Open, ο 27χρονος Ρώσος ήταν εξαιρετικός κόντρα στον ντεφορμέ Τόμι Πολ (Νο.13) και πέτυχε επιβλητική νίκη με 6-2, 6-1.

Πήρε, λοιπόν, το εισιτήριο για τη φάση των «16» της διοργάνωσης και θα συναντήσει εκεί τον Άλεξ Ντε Μινόρ, που λύγισε χθες στα τρία σετ τον Άντι Μάρεϊ.

Ο Νο.3 τενίστας στον κόσμο παραμένει σε σούπερ φόρμα και κάνει... ό,τι θέλει με την μπάλα. Μέχρι και κεφαλιές!

Get it over by any means necessary 😂@DaniilMedwed showing off his footballing skills!#ChinaOpen pic.twitter.com/K5B4Jic5sA