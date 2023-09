Άγριο ξέσπασμα Νοτιοκορεάτη τενίστα στους Ασιατικούς Αγώνες (vid)

Ο 25χρονος Νοτιοκορεάτης, Νο.112 στον κόσμο, έχασε με 6-3, 5-7, 6-4 από τον Ταϊλανδό Σάμρετζ Κάσιντιτ (Νο.636) στον δεύτερο γύρο και μόλις ο αγώνας ολοκληρώθηκε... διέλυσε τη ρακέτα του.

Εκτός αυτού, δεν έδωσε ποτέ το χέρι στον αντίπαλό του, που έκανε προσπάθεια να τον πλησιάσει.

Ο Κβον αποχώρησε αποδοκιμαζόμενος από το κοινό στη Χανγκζού, ενώ το βίντεο από το ξέσπασμά του έχει γίνει viral.

South Korean tennis star Kwon Soonwoo smashed his racket to pieces and refused and refused to shake his opponent’s hand after round 2 loss #AsianGames2023 pic.twitter.com/0gBipLUsj1