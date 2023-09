Κράτησε τα σκήπτρα η Team World (vids)

«Καθάρισαν» οι Μπεν Σέλτον/Φράνσις Τιάφοου, που επικράτησαν με 7-6(4), 7-6(5) των Αντρέι Ρούμπλεφ/Χούμπερτ Χούρκατς και έκαναν το 13-2 για την ομάδα τους!

Ήταν ο δεύτερος σερί τίτλος για την Team World, που μετά από τέσσερις διαδοχικές ήττες κατέκτησε για πρώτη φορά το τρόπαιο πέρυσι στο O2 του Λονδίνου, στο «αντίο» του Ρότζερ Φέντερερ.

Από τους εννέα αγώνες του τριημέρου στο Βανκούβερ, μάλιστα. έχασε μόλις τον έναν και ήταν το πιο επιβλητικό Laver Cup μετά από αυτό της Βοστώνης του 2021, όπου η σαφώς πιο ισχυρή τότε Ευρώπη είχε επικρατήσει με 14-1.

H διοργάνωση επιστρέφει την επόμενη σεζόν στην Ευρώπη, καθώς θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο.

