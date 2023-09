Σάκκαρη: «Αφιερώνω τον τίτλο στον παππού μου που έφυγε πέρυσι» (vid)

«Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, που είναι πίσω στην πατρίδα μου», είπε η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια. «Μακάρι να μπορούσαν να είναι εδώ μαζί μου, αλλά παρακολουθούν και είναι πολύ περήφανοι για μένα. Θέλω να αφιερώσω αυτό το τρόπαιο στον παππού μου που έφυγε από τη ζωή πέρσι και στη γιαγιά μου που παρακολουθεί. Δεν θέλω να ξεχάσω τον προπονητή μου, τον Τομ, που είναι μαζί μου τα τελευταία 5 χρόνια. Περιμέναμε πάνω από 4 χρόνια για τον 2ο τίτλο. Ακούσαμε τόσα πολλά άσχημα πράγματα, ότι δεν θα κέρδιζα ποτέ τίτλο, ότι ήμουν Top 5 παίκτρια με μόνο έναν τίτλο... Όλα αυτά ήταν πολύ δύσκολα για μένα να τα ξεπεράσω και είμαι πολύ χαρούμενη που το πέτυχα εδώ αυτή την εβδομάδα».

Στην Ντόλεχαϊντ η Μαρία είπε: «Σε γνωρίζω πολλά χρόνια, δουλεύεις πολύ σκληρά, βλέπω τα stories που ανεβάζεις στο Instagram, πάντα ήξερα ότι είχες σπουδαίο παιχνίδι και αυτή την εβδομάδα έκανες το κλικ. Είμαι σίγουρη ότι θα έχεις πολλές ακόμα ευκαιρίες και ότι αυτή ήταν μόνο η αρχή».

Απευθύνθηκε και στην Γκαμπριέλα Σαμπατίνι, που ήταν στην απονομή: «Γκάμπι, σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ σήμερα, ξέρω πως έχεις παίξει με τη μητέρα μου. Ήσουν καλύτερη από εκείνη! Σε θαύμαζε πολύ και πάντα έλεγε πολύ όμορφα λόγια για σένα. Είσαι ένας άνθρωπος που είχε για πρότυπο και εκείνη και εγώ. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ, ήταν έμπνευση να σε έχουμε μαζί μας».

Για τον κόσμο στο Μεξικό που τόσο πολύ τη στήριξε, ανέφερε: «Το έχω πολύ πολλές φορές και επαναλαμβάνομαι, αλλά αυτό είναι το δεύτερο σπίτι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

A class act as always.



Some words from the champ, @mariasakkari 🎤#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/Rp5OrOfGtv