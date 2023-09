O τελευταίος πόντος και το ξέσπασμα της Σάκκαρη (vid)

Ο κορυφαία Ελλήνιδα τενίστρια μόλις σημείωσε τον νικητήριο πόντο έπεσε στο έδαφος μη μπορώντας να πιστέψει την τεράστια επιτυχίας της, ενώ στη συνέχεια ξέσπασε!

Η Σάκκαρη έβγαλε όλη την ένταση του προηγούμενου διαστήματος ξεσπώντας σε κλάματα, ενώ στη συνέχεια πανηγύρισε έξαλλα την κατάκτηση του Guadalajara Open.

Δείτε παρακάτω τον τελευταίο πόντο και το ξέσπασμα της Σάκκαρη:

This one's yours, Maria 🥹@mariasakkari defeats Dolehide, 7-5, 6-3 to win her first EVER WTA 1000 title in Guadalajara!!! 🏆#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/UcE4EGoIFA